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Confusa, iniciativa de inclusión laboral

Plantean modificar tres leyes estatales, pero sin objetivos claros

Por Daniel Ortiz

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Confusa, iniciativa de inclusión laboral
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      Desarrollado por SACS IA

      Una iniciativa presentada por diputados del PRI, PVEM, Morena y Movimiento Ciudadano busca fomentar la contratación de personas LGBTTTIQ+ en instituciones públicas y empresas privadas de San Luis Potosí, sin establecer cuotas, obligaciones directas ni sanciones.

      Propuesta para inclusión laboral en San Luis Potosí

      La propuesta, firmada por Frinné Azuara Yarzábal, Héctor Serrano Cortés, Cuauhtli Badillo Moreno y Marco Gama Basarte, plantea modificar tres leyes estatales para incorporar disposiciones sobre inclusión laboral.

      En el sector público, señala que las dependencias estatales, municipales y organismos autónomos "promoverán" la inclusión de personas que se identifiquen como integrantes de esa comunidad. Para las empresas privadas con más de 20 trabajadores, propone incluir entre los objetivos de la Ley de Desarrollo Económico el fomento de su contratación.

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      Detalles y limitaciones de la iniciativa

      El proyecto no obliga a reservar vacantes ni fija porcentajes mínimos de contratación. Tampoco modifica los criterios de selección relacionados con preparación, experiencia, capacidad o perfil profesional. Las empresas conservarían la facultad de elegir a su personal, siempre que no incurran en discriminación.

      Aunque la exposición de motivos anuncia un mecanismo "claro, verificable y progresivo", el articulado no incluye metas, plazos, indicadores, autoridades responsables ni procedimientos para evaluar resultados. Tampoco contempla incentivos para las empresas o sanciones por no participar.

      La iniciativa no establece cómo se identificaría a las personas beneficiarias ni qué medidas se aplicarían para proteger información sensible sobre orientación sexual o identidad de género.

      El documento cita como antecedentes a Argentina y Uruguay, donde existe una cuota de uno por ciento para personas trans en el sector público.

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