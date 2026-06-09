Aprueba Cabildo equipar la UBR

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CÁRDENAS.- En reunión de Cabildo fue aprobado el equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y para el área de autismo del Dif.

Los regidores aprobaron la petición, ya que en cuestiones de salud es importante tener clínicas o áreas en las mejores condiciones para atender a los pacientes y que recuperen su salud.

También aprobaron los exhortos emitidos por el Congreso.

Los ediles autorizaron la solicitud de equipamiento para el área de autismo del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, en la Unidad Básica de Rehabilitación.

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El CRI debe tener para que se tengan las herramientas necesarias y se puedan llevar a cabo las terapias para los pacientes que buscan recuperar su calidad de vida y que acuden a diversas terapias que se brindan en la Unidad Básica de Rehabilitación.