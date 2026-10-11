SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad
Las detenciones de narcomenudistas por la Guardia Civil Estatal aumentan la demanda en cárceles locales.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La construcción de un sexto centro penitenciario en San Luis Potosí podría concretarse en 2027 y contemplar un esquema de máxima seguridad, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El proyecto fue planteado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ante la sobrepoblación de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del estado.
Juárez Hernández señaló que las detenciones de presuntos narcomenudistas por parte de la Guardia Civil Estatal (GCE) incrementan los ingresos al sistema penitenciario.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), San Luis Potosí obtuvo una calificación de 5.40 sobre 10 en la evaluación de su sistema penitenciario.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El funcionario indicó que el nuevo centro podría operar bajo un modelo de máxima seguridad. Sin embargo, los centros penitenciarios federales de este tipo son administrados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), responsable de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
no te pierdas estas noticias
SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad
Redacción
Las detenciones de narcomenudistas por la Guardia Civil Estatal aumentan la demanda en cárceles locales.
SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo
Redacción
El municipio de Vanegas lidera la producción estatal con el 96%, seguido por Rioverde y Matehuala.
Policía Vial SLP apoya a automovilistas varados diariamente
Rolando Morales
Se promueve el uso del cinturón de seguridad y se recomienda evitar el uso del celular al volante.