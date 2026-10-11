SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

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La construcción de un sexto centro penitenciario en San Luis Potosí podría concretarse en 2027 y contemplar un esquema de máxima seguridad, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El proyecto fue planteado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona ante la sobrepoblación de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del estado.

Juárez Hernández señaló que las detenciones de presuntos narcomenudistas por parte de la Guardia Civil Estatal (GCE) incrementan los ingresos al sistema penitenciario.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), San Luis Potosí obtuvo una calificación de 5.40 sobre 10 en la evaluación de su sistema penitenciario.

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El funcionario indicó que el nuevo centro podría operar bajo un modelo de máxima seguridad. Sin embargo, los centros penitenciarios federales de este tipo son administrados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), responsable de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).