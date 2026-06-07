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Tres feminicidios en SLP dejan dos niños huérfanos

Los feminicidios en SLP se cometieron sin armas de fuego ni blancas, según datos oficiales.

Por Rubén Pacheco

Junio 07, 2026 02:01 p.m.
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Tres feminicidios en SLP dejan dos niños huérfanos
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      Eran madres dos de las tres víctimas de feminicidio que se acumulan el estado, en el primer cuatrimestre del 2026. Derivado de uno de los crímenes, dos niños quedaron huérfanos de mamá, informó Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

      En el registro delictivo cuatrimestral del 2026, San Luis Potosí contabiliza tres carpetas de investigación por feminicidio y tres por tentativa de feminicidio en la fiscalía general del estado (FGE).

      La funcionaria estatal exteriorizó que, si bien la SEMU brinda apoyo psicológico y terapéutico, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), es la autoridad responsable de la atención de las familias de las mujeres asesinadas.

      En el caso de los intentos de feminicidio, Serrato Sánchez refirió que la CEEAV es la instancia que tuvo el primer acercamiento con las víctimas y su familia.

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      "En estos tres casos (de feminicidio), fue justamente ir a la localidad o a la comunidad y hacer trabajo comunitario. En uno que fue en Las Flores inmediatamente acudimos a atender a la población casa por casa", describió.

      Los tres asesinatos de potosinas por su condición de mujer fueron perpetrados por los asesinos con otro elemento, es decir, no utilizaron arma de fuego o arma blanca, sino algún objeto contundente, las asfixiaron u otra forma para privarlas de la vida, según información del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

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