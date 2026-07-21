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Rezago escolar afecta a casi 88 mil

Solo dos localidades de San Luis Potosí presentan rezago social muy alto, según informe 2026.

Por Samuel Moreno

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Rezago escolar afecta a casi 88 mil
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      Aunque el municipio de San Luis Potosí mantiene un grado de rezago social considerado muy bajo, el rezago educativo continúa como una de las principales carencias sociales que enfrenta la población, al afectar a 87 mil 859 personas, equivalente al 9.9 por ciento de sus habitantes, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de la Secretaría de Bienestar.

      Rezago educativo en San Luis Potosí: cifras y contexto

      El documento señala que esta condición coloca a la educación como una problemática todavía vigente en la capital, pese a que 97.9 por ciento de la población sabe leer y escribir, indicador que refleja avances en alfabetización, pero no necesariamente en la permanencia o conclusión de los distintos niveles educativos. Además, se estima que 415 mil personas asisten actualmente a la escuela, cifra que representa cerca de un tercio de la población municipal.

      Distribución del rezago social y acciones municipales

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      El informe también ubica al municipio con un grado de rezago social bajo, al ocupar la posición 2 mil 418 de 2 mil 469 municipios del país, mientras que, de las 211 localidades que integran la capital, únicamente dos presentan un rezago social muy alto y doce un rezago alto, lo que evidencia que las mayores necesidades educativas y sociales permanecen focalizadas en comunidades específicas.

      En materia de infraestructura, el reporte revela que durante 2025 el Ayuntamiento no contempló recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) para obra educativa, ya que la totalidad del presupuesto destinado a infraestructura se concentró principalmente en acciones de urbanización, agua potable y mejoramiento de vivienda.

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