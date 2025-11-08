logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

San Luis registra doce muertes maternas: DGE

Defunciones fueron notificadas ante la Federación

Por Rubén Pacheco

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis registra doce muertes maternas: DGE

A menos de dos meses de que concluya el 2025, el estado de San Luis Potosí contabiliza 12 defunciones maternas notificadas ante la Federación, de acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

El reporte de la semana epidémica 44, precisa que cinco de las madres murieron en hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa), dos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dos en el IMSS-Bienestar.

Así como un fallecimiento en un nosocomio particular y dos sin atención y otras, complementa la DGE.

Derivado de las 12 muertes, el estado reportó una razón de muerte materna (RMM) de 29.7 defunciones por 100 mil nacimientos, superior a la RMM nacional que es de 25.3 decesos maternales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En general, las principales causas de defunción son: enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio; hemorragia obstétrica; aborto y embolia obstétrica.

La muerte materna es aquella que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio por cualquier causa relacionada o agravada por éstos o su manejo, excluyendo las causas accidentales, explica el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores
PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

SLP

Samuel Moreno

FGE no atiende desaparición de joven
FGE no atiende desaparición de joven

FGE no atiende desaparición de joven

SLP

Rubén Pacheco

Ya pasó un mes de que ocurrió el plagio en la colonia San Francisco

Se viene paquetazo de deuda pública
Se viene paquetazo de deuda pública

Se viene paquetazo de deuda pública

SLP

Jaime Hernández

Propone diputado Carlos Arreola que el Congreso autorice al estado y a la alcaldía adquirir pasivos por hasta 13 mil 404.6 mdp

Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect
Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect

Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect

SLP

Martín Rodríguez

La intención es perfeccionar proveduría de servicios e insumos