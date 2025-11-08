San Luis registra doce muertes maternas: DGE

A menos de dos meses de que concluya el 2025, el estado de San Luis Potosí contabiliza 12 defunciones maternas notificadas ante la Federación, de acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

El reporte de la semana epidémica 44, precisa que cinco de las madres murieron en hospitales de la Secretaría de Salud (Ssa), dos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dos en el IMSS-Bienestar.

Así como un fallecimiento en un nosocomio particular y dos sin atención y otras, complementa la DGE.

Derivado de las 12 muertes, el estado reportó una razón de muerte materna (RMM) de 29.7 defunciones por 100 mil nacimientos, superior a la RMM nacional que es de 25.3 decesos maternales.

En general, las principales causas de defunción son: enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio; hemorragia obstétrica; aborto y embolia obstétrica.

La muerte materna es aquella que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio por cualquier causa relacionada o agravada por éstos o su manejo, excluyendo las causas accidentales, explica el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).