San Nicolás Tolentino sin cumplir con policías

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Municipios de San Luis Potosí que reciben recursos federales para seguridad pública, incumplen con la homologación salarial de sus policías y, en algunos casos, reportan contar con pocos o ningún elemento, reveló el auditor superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

El auditor señaló que el IFSE ya detectó varios ayuntamientos que no cumplen con el salario mínimo de 14 mil pesos establecido para los policías. Entre los casos identificados está San Nicolás Tolentino, que reportó no contar con elementos policiales. Ante ello, el Instituto revisará cuánto recibe cada municipio para seguridad y en qué se están utilizando esos recursos.

Lecourtois López advirtió que los ayuntamientos que no acrediten el cumplimiento enfrentarán procedimientos de responsabilidad administrativa. Si la omisión de garantizar el salario establecido se califica como una falta grave, el IFSE integrará el expediente y lo turnará al Tribunal de Justicia Administrativa, que será el encargado de determinar la sanción.

La fiscalización contempla evitar que los ayuntamientos simulen el cumplimiento mediante salarios incompletos o documentos que no correspondan con los pagos reales. Para comprobarlo, deberán presentar ante el IFSE los comprobantes fiscales digitales (CFDI) timbrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cada elemento.

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El auditor cuestionó que, pese a recibir recursos federales para seguridad y equipamiento a través de fondos como Fortamun y Fortaseg, algunos municipios no los destinen a policías, patrullas o infraestructura para esa función. La revisión estará a cargo de una comisión integrada por el IFSE, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas, y los ayuntamientos deberán acreditar la homologación salarial a finales de agosto.