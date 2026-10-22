Sancionan violencia contra jueza

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Las disculpas públicas y la capacitación obligatoria de tres abogados forman parte de las medidas cuya ejecución no estaba acreditada en los acuerdos públicos consultados hasta el 20 de octubre, pese a que ya quedó firme la sentencia que los responsabilizó de ejercer violencia política de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez.

La resolución también ordena amonestarlos e inscribirlos durante un año y seis meses en el registro estatal de personas sancionadas por esta conducta.

Para la defensa de la juzgadora, el reconocimiento judicial de las agresiones no basta si las medidas de reparación no se llevan a la práctica. La abogada Fátima Alvizo señaló que las mujeres que denuncian violencia política enfrentan desgaste institucional y posibles represalias, por lo que obtener una resolución favorable no debería implicar una nueva carga para exigir que se cumpla.

Las sanciones están dirigidas contra Iván Zúñiga Rodríguez, Luis Ariel Navarro Díaz e Izela del Carmen Zúñiga Rodríguez, a quienes el Tribunal Electoral de San Luis Potosí encontró responsables de violencia verbal, simbólica y psicológica por razones de género. La sentencia establece que las conductas buscaron desacreditar la capacidad profesional de Viera Gutiérrez y menoscabar sus derechos político-electorales.

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