Sancionarán a gaseras que no estén en regla

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Las empresas gaseras deben tener en regla toda la documentación de funcionamiento, permisos y cilindros en perfectas condiciones, pues de lo contrario, serán sujetos de multas, advirtió Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Matizó que, si bien Coordinación Estatal interviene en las revisiones y verificaciones, los primeros respondientes son las Direcciones Municipales de Protección Civil de cada ayuntamiento del estado.

Refirió que cada semana, la CEPC lleva a cabo entre 50 y 60 inspecciones a empresas y comercios de diferentes giros, incluidos las compañías distribuidoras de gas licuado de petróleo (LP).

"Es una actividad que tenemos de manera permanente (...) es una actividad que principalmente lo hacen las Direcciones de Protección Civil Municipal. Ellos son los primeros que realizan estas inspecciones", matizó.

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