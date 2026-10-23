Colectivo denuncia impunidad en IMSS

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La organización civil Ciudadanos Observando, denunció impunidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por robo en los almacenes locales de San Luis Potosí, tanto de la propia institución como del Hospital Central y falsificación de medicamentos, caso detectado hace años y es fecha que no solo permanece sin castigo, sino que, refuerza la teoría de que hay protección institucional a los malhechores.

Según la denuncia, los medicamentos robados de los almacenes aparecen en tianguis y en hospitales y consultorios privados, mientras los derechohabientes de la institución padecen por falta de tratamientos. El presidente de la organización civil José Guadalupe González Covarrubias informó que a 8 años del inicio del actual régimen de gobierno, no solo el problema se eternizó, sino que además crecieron las redes criminales.

Explicó que la denuncia es pertinente porque el Gobierno Federal se vio obligado a reconocer el saqueo de medicamentos del IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, precisamente para la comercialización en sitios que les permiten obtener un lucro, a pesar de que esos medicamentos fueron elaborados por encargo del Gobierno Federal para abastecer todos los hospitales del sistema de salud y no están llegando.

Precisó que la organización civil ya había denunciado el saqueo de medicamentos e insumos de los almacenes de la delegación Potosina del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablaban ya de una red dedicada al saqueo de esos medicamentos que no llegaban a los pacientes, a pesar de que la farmacia documentaba la entrega, y sin embargo ni el delegado anterior ni la actual delegada se atrevieron a enfrentar el robo.

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"Cada medicamento robado representa un tratamiento que no llega a quien lo necesita, además de un daño al patrimonio público, pues los productos adquiridos con dinero de los mexicanos desaparecen y deben comprarse nuevamente. Lo más indignante es que existen sospechas de protección desde las altas esferas de las instituciones y del poder político.