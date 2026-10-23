Alto a violencia contra la prensa, pide la RSF

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Con 18 periodistas asesinados durante los primeros dos años del Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ninguno de los 22 compromisos asumidos en su campaña en materia de libertad de prensa registra avances significativos, según advirtió este jueves Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Al presentar el balance en Ciudad de México, el director general de RSF, Thibaut Bruttin, pidió al Gobierno mexicano tomar medidas urgentes ante la violencia contra la prensa, que calificó como "una de las tragedias del siglo XXI", con al menos 169 periodistas asesinados desde 2006.

RSF habla de solo seis (27 %) de los 22 compromisos firmados por Sheinbaum en 2024 que presentan algún grado de avance, cinco de ellos "insuficientes".

Bruttin alertó de que solo el 1 % de los crímenes ha sido esclarecido o ha derivado en condenas, además de que cerca de un tercio de los periodistas asesinados también fueron torturados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los matan personas, los matan organizaciones y, además, no solo los matan. A veces también los torturan", enfatizó.

"Se pueden tener presentaciones muy bonitas sobre las acciones, las misiones y las reuniones que se han celebrado. Pero los periodistas siguen siendo asesinados", señaló.

En el eje de impunidad, Balbina Flores, representante de RSF en México, destacó que uno de los compromisos sin avances tiene que ver con los 29 periodistas que siguen desaparecidos y la Fiscalía ni siquiera los reconoce bajo esa clasificación, sino como víctimas de privación de la libertad.