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CNDH impugna reformas para encabezar la FGE

La acción de inconstitucionalidad fue turnada a la ministra María Estela Ríos González y cuestiona disposiciones del artículo 122 Bis.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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CNDH impugna reformas para encabezar la FGE
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      La reforma que estableció nuevos requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de San Luis Potosí fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

      CNDH presenta acción de inconstitucionalidad contra reforma

      El recurso cuestiona los cambios al artículo 122 Bis de la Constitución estatal, aprobados por el Congreso local y publicados el 2 de septiembre mediante el Decreto 0589.

      La acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quedó registrada con el expediente 130/2026 y fue turnada a la ministra María Estela Ríos González. En el procedimiento aparecen como autoridades demandadas los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado.

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      Detalles y requisitos establecidos en la reforma

      Hasta ahora, la información pública no detalla cuáles disposiciones fueron impugnadas ni los argumentos presentados para solicitar su invalidez.

      Con la reforma se estableció un periodo de siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y requisitos como tener al menos 35 años, ser mexicano por nacimiento, contar con título y cédula profesional en Derecho con cinco años de antigüedad y acreditar residencia de dos años en el estado.

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