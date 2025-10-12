Se abre en Villa de Pozos un centro de acopio

La administración municipal de Villa de Pozos, instaló un centro de acopio en el edificio de la presidencia para apoyar a la población de la Huasteca potosina afectada por las lluvias recientes, aunque este proyecto funciona solamente en horario de oficina.

Quienes estén interesados en donar artículos de uso personal, medicamentos y víveres no perecederos, pueden hacerlo únicamente de lunes a viernes en el horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El centro de acopio funciona desde el pasado viernes 10 de octubre y lo hará hasta nuevo aviso. En él se reciben artículos de uso personal como jabón, champú, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para adulto y bebé, y ropa limpia en buen estado; medicamentos como analgésicos, antibióticos, antigripales, antidiarreicos, y víveres como agua embotellada, leche en polvo, azúcar, alimentos no perecederos, alimentos enlatados, sopas, frijoles y alimento para mascotas.