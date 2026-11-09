Se alistan locatarios del Hidalgo para el Buen Fin

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La carrera por ganar clientela meterá a comerciantes de locales individuales y de mercados públicos en el mismo esmero: del Mercado Hidalgo preparan rebajas en productos, también la rifa de mercancías o alimentos, con el fin de que mantengan los niveles de clientela del 13 al 17 de noviembre.

Francisco Javier Hernández, vicepresidente de la Unión Colectivo 5 de Locatarios del Mercado Hidalgo, informó que se organizan con los demás locatarios para reorganizar una tómbola como las que ya han realizado en ocasiones anteriores, con el fin de que los clientes que resulten afortunados de la tómbola cuenten con un regalo.

En la organización para este Buen Fin, cada locatario aportará diez regalos, con el fin de que los clientes vean de qué tipo de producto se trata, cuáles son las mercancías populares y en qué parte se encuentran para que los clientes los ubiquen.

Dijo que el mercado ofrecerá una variedad grande de mercancías, que permitirá a los clientes aprovechar que paguen un poco menos por algunos de los productos que sea posible descontar.

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