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Se comprometen a rehabilitar Acceso Nte. y Carr. a Matehuala

Por Flor Martínez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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      El Área Operativa de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Soledad, informó que en próximos días intervendrá con trabajos de bacheo el tramo de la avenida Acceso Norte, casi esquina con la carretera a Matehuala, ante el deterioro que presenta y que es un riesgo para automovilistas y motociclistas.

      El responsable del área, Eduardo Salas Rodríguez, detalló que por la inmediatez que amerita esta fractura del pavimento, se atenderá con trabajos de rehabilitación; sin embargo, se turnará también a la Dirección de Infraestructura para su consideración con acciones más especializadas.

      Al respecto, el funcionario indicó que a la semana son atendidas alrededor de cinco colonias del municipio con intervenciones de bacheo, recuperando vialidades que presentan grietas en su pavimento y que con la aplicación de asfalto en frío vuelven a ser funcionales para el tránsito de vehículos.

      Explicó que se atienden diariamente los reportes ciudadanos que llegan a la dependencia, pero también se registran desperfectos durante recorridos de monitoreo que realiza personal del área, los cuales se programan para ser atendidos.

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      Recordó que en temporada de lluvias es casi imposible trabajar con el programa de bacheo, pues a unas horas de aplicado el asfalto, el tránsito constante de vehículos levanta pronto el material y el desperfecto vuelve a aparecer, por lo que en días de lluvia se optimiza el trabajo y se programan las actividades operativas.

      Además del bacheo diario, Eduardo Salas dijo que el Área Operativa también atiende fugas de drenaje en diversas colonias, siendo la de Hogares Ferrocarrileros donde se realiza  trabajos.

      Dijo que existen líneas de drenaje con más de 50 o 60 años de antigüedad, las cuales no han recibido el mantenimiento adecuado por parte del organismo INTERAPAS.

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