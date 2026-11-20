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Las muertes por sarampión no deben quedar sin responsables, sostuvo la diputada local Frinné Azuara Yarzábal, quien acusó al Gobierno federal de no utilizar los recursos aprobados para la compra de vacunas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que la falta de biológicos dejó a menores sin protección y que parte de las defunciones pudieron evitarse.

La legisladora aseguró que el 70 por ciento de los menores fallecidos nació durante el sexenio anterior y cuestionó que el presupuesto autorizado por el Congreso no se destinara a garantizar la adquisición de vacunas. "Esos niños no debieron haber fallecido si ellos hubieran utilizado los recursos que el Congreso les destinó y les aprobó para la compra de vacunas y no lo hicieron", declaró.

Sus señalamientos se producen en medio de un brote que ha dejado más de 20 mil casos acumulados desde enero de 2025. Al 11 de noviembre, la Secretaría de Salud federal reportaba 20 mil 552 contagios y 50 defunciones asociadas al sarampión, mientras la cobertura nacional de vacunación se mantenía alrededor del 90 por ciento, cinco puntos por debajo de la

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meta recomendada.

Azuara consideró que la situación amerita determinar quiénes fueron responsables de las omisiones que, a su juicio, contribuyeron a las muertes. "Es una pena, una tristeza. Yo creo que esto no se puede quedar así. Alguien tiene que pagar", expresó.

En San Luis Potosí, la diputada afirmó que la cobertura de vacunación ya superó el 80% y destacó que no se han registrado defunciones por sarampión.