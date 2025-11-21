Se descarrila elección en la Facultad de Derecho

El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) regresó al Consejo Técnico Consultivo (CTC) de la Facultad de Derecho los expedientes de los aspirantes a dirigir esa institución para una nueva revisión de algunos datos, alargando una semana más el proceso de selección de la nueva dirección.

Al final de una sesión cuya mayor parte no fue transmitida en vivo en el canal de YouTube de la UASLP, pese a que sí se pudo ver el inicio, el rector Alejandro Zermeño Guerra propuso a los consejeros el regreso de los expedientes, lo que fue aprobado por mayoría y tres abstenciones.

La agenda del día era elegir, de entre la terna designada por el CTC, integrada por Luz María Lastras Martínez, Jesús Delgado Sam y Georgina González Cázares, a la nueva persona encargada de dirigir la Facultad de Derecho.

Sin embargo, el rector propuso el acuerdo de devolver al CTC de la Facultad los expedientes, pues contenían “datos susceptibles de que se analicen de nueva cuenta”, para que hiciera una nueva evaluación y enviara, otra vez, una terna a consideración del CDU.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El rector advirtió que si el CTC llegara a las mismas conclusiones “nosotros pondríamos a disposición del CDU la votación”.

Trascendió que el motivo de la decisión es que se debatió la calidad de Luz María Lastras, una de las integrantes de la terna como funcionaria pública, pues es oficial del Registro Civil.

La convocatoria al proceso de selección excluye como candidatas a personas que sean funcionarios públicos.

También hubo suspicacias sobre la emisión de un documento que no estaba en los requisitos de la convocatoria y que presuntamente, sólo los tres integrantes de la terna pudieron presentar.

Asimismo, hubo reclamos por el hecho de que Delgado Sam y González Cázares no se hubieran excusado en el proceso de calificación de los aspirantes a la terna, debido a que, al mismo tiempo, eran candidatos e integrantes del CTC, el órgano que hizo la elección. Sin embargo, sólo él habría incurrido en esa situación.

Estos señalamientos generaron la propuesta del rector de reenviar los documentos de la terna al CTC, para analizarlos de nueva cuenta.

Zermeño Guerra indicó que sería en la sesión de la siguiente semana cuando el CDU vuelva a votar el punto.