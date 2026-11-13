Se deslinda Seduvop de drenaje colapsado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La intervención en la avenida Industrias ejecutada en 2023 comprendió exclusivamente la rehabilitación del pavimento y la instalación de drenaje pluvial, sin efectuar trabajos en la red de drenaje sanitario, reviró la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Por ende, asumió que los colapsos registrados este año no corresponden a infraestructura ajena al proyecto estatal. Externó lo anterior después que Jorge Zavala López, regidor y exdirigente estatal del extinto PRD, denunció que los desperfectos en dicha vialidad, se deben a los trabajos realizados en su momento por la dependencia estatal.

La Seduvop adujo que los daños en la estructura de saneamiento se relacionan con el deterioro ya existente, cuya operación, conservación y mantenimiento corresponden al organismo operador Interapas.

Subrayó que "no es técnicamente correcto" atribuir estas afectaciones a trabajos que nunca contemplaron modificaciones a dicha red.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que el Interapas realizó una primera reparación en agosto pasado, sin embargo, en alrededor de 15 días posteriores se reportó un nuevo colapso en otro punto.

Advirtió que, si bien en la actualidad el organismo intermunicipal anunció que sustituye 43 metros, mientras no atienda "integralmente" el tramo deteriorado, podrían presentarse nuevas afectaciones en diferentes puntos de la vialidad.