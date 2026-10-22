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Se detectan 11% menos casos de cáncer de mama

El reporte epidemiológico detalla que todos los casos son de mujeres

Por Rubén Pacheco

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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      En lo que va de 2026, San Luis Potosí registra un decremento del 11 por ciento en el diagnóstico de cáncer de mama, según datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud de la federación.

      De acuerdo con el informe semanal, el año pasado el estado acumuló 263 personas diagnosticadas con este tipo de tumor maligno, cuya cifra decreció este 2026 al reportar 246 casos, equivalente a una disminución 11 por ciento.

      El reporte epidemiológico precisó que todos los casos atendidos corresponden a mujeres.

      Al respecto, Leticia Mariana Gómez Ordaz. titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, dijo que si bien la entidad cuenta con ocho mastógrafos, ya se realizan gestiones con el gobierno federal para adquirir nuevos dispositivos.

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      Después de comparecer ante la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, refirió que la prevención es lo más importante para atender este padecimiento, por ello, destacó la importancia de la autoexploración, recurrir a revisiones continuas y toma para la identificación del virus del papiloma humano (VPH).

      "Estamos trabajando de manera coordinada para atender todos los cánceres de la mujer. Creamos el Consejo Estatal del Cáncer de la Mujer y estas mesas de trabajo nos están permitiendo hacer acciones para aperturar (sic) uno nuevo", remató.

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