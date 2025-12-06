logo pulso
SLP

Se dicen marginados, ambulantes de Pozos

Les estaban negando la instalación de puestos en la avenida principal para la venta de productos decembrinos

Por Samuel Moreno

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Se dicen marginados, ambulantes de Pozos

Un grupo de comerciantes sostuvo esta mañana un intercambio acalorado con personal y directivos del área de Comercio del Concejo Municipal de Villa de Pozos, luego de que se les negara la asignación de espacios en las calles principales de la cabecera municipal para instalar sus puestos durante la temporada decembrina.

De acuerdo con los inconformes, cada fin de año solicitan áreas específicas para poder organizar sus ventas sin afectar la circulación ni las actividades del municipio. Sin embargo, aseguran que en esta ocasión la Dirección de Comercio ha limitado su instalación, argumentando que una de las vialidades más concurridas ya está destinada para la colocación de juegos mecánicos como parte del programa festivo de fin de año.

La discusión ocurrió a las afueras de la cabecera municipal, donde los comerciantes exigieron directamente a la directora de Comercio que se respetaran las zonas que históricamente han utilizado. Señalaron que han sido “desplazados” y que la autoridad no les ha brindado las facilidades necesarias para coordinarse y trabajar de manera ordenada, pese a que aseguran estar dispuestos a cumplir los lineamientos correspondientes.

Los inconformes recordaron que este mismo problema se repitió durante celebraciones anteriores, como las festividades por la Independencia de México y otros eventos realizados a lo largo del año, en los que dijeron también se les limitó el acceso a los espacios tradicionales.

Aunque el diálogo sostuvo momentos de tensión, la Dirección de Comercio encabezada por Rocío Alvarado, tendrá la disposición de acceder a la petición de los comerciantes.

