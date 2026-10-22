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Se gradúan 27 personas con discapacidad

Por Martín Rodríguez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Se gradúan 27 personas con discapacidad
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      En el décimo tercer aniversario del programa altruista, un grupo de 27 personas con discapacidad se graduaron en la generación 58 del plan Empodérame, que la organización civil Juntos AC ha desarrollado por casi tres lustros, incluso sorteando los embates de la pandemia del SARS CoV-2, aseguró Monserrat Vázquez, gerente de Inclusión Laboral de la organización de asistencia.

      Las personas con discapacidad reciben adiestramiento para incorporarse al campo laboral, en empresas que poco a poco han superado los tabúes y se abren a la contratación.

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