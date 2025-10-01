Se ha atendido el 80% de denuncias de maltrato

El departamento de Ecología del Ayuntamiento de Soledad, ha recibido cerca de 200 denuncias por maltrato animal en lo que va del año, de las cuales, se ha atendido aproximadamente el 80%, informó la titular de la dependencia municipal, Yasmín Luna Barrios.

Explicó que las denuncias más comunes incluyen abandono, falta de un espacio digno, carencia de vacunas y alimentación inadecuada.

“Desde el momento en que un animal no tiene un lugar digno, la alimentación y sus vacunas se constituye maltrato”, explicó.

En relación con las sanciones, dijo que se han aplicado alrededor de 15 multas, con montos que van de mil 800 a tres mil pesos, además de canalizar algunos casos a la Fiscalía por tratarse de abandono y muerte de caninos. Uno de estos hechos se registró en la colonia San Francisco, donde dos perros fueron dejados a su suerte y otro fue localizado sin vida.

La funcionaria precisó que la problemática no se concentra en una colonia en específico, sino que ocurre de manera generalizada en distintas zonas del municipio.

Dijo que, en algunos reportes donde no se acredita el maltrato, se firman convenios con los dueños para mantener vigilancia sobre las mascotas y garantizar su bienestar.

Sobre la inauguración del albergue Huellitas, en el fraccionamiento Valencia, semanas atrás, operado por el Gobierno del Estado, mencionó que hasta el momento no existe un trabajo coordinado formal con dicho espacio. Sin embargo, estarán buscando el acercamiento para canalizar a mascotas que sean reportadas por algún caso de maltrato animal.