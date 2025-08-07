Se manifiesta UNPF vs. concierto de M. Manson

La Unión Nacional de Padres de Familia organizó una breve manifestación para oponerse al concierto que ofrecerá Marilyn Manson en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina.

El presidente Israel Sánchez Martínez, dijo que la oposición se basa en el derecho de las familias a espacios seguros, sanos y sin violencia.

El presidente de la organización civil dijo que las ferias populares han sido históricamente espacios de convivencia familiar, profundamente ligados a las tradiciones religiosas, culturales e históricas, son espacios de fomento al intercambio económico y social, práctica que a su vez celebra la identidad de las comunidades.

Explica que en años recientes, unos espectáculos a lo largo y ancho del país han generado preocupación por el tipo de contenido que promueven, el lenguaje ofensivo que emplean y los antecedentes de ciertos artistas que incitan a la violencia o transmiten mensajes contrarios al respeto y la dignidad humana.

Dijo que hay expertos en seguridad y desarrollo infantil que alertan sobre los riesgos que representa el próximo concierto de Marilyn Manson, porque por su historial atrae públicos que en ocasiones han protagonizado actos violentos, especialmente cuando no se cuenta con medidas adecuadas de control

y seguridad.

Dijo que la preocupación es legítima porque los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a los entornos que normalizan la agresión, el lenguaje ofensivo y la descomposición social, y advierte que por esa causa no se puede permitir que los espacios públicos destinados al sano esparcimiento se conviertan en focos de riesgo.

Advirtió que la seguridad de los niños no es negociable, por ello es importante que prevalezca el bien común por encima de cualquier interés económico y político.