Se manifiestan en la Fiscalía familiares de Miguel A. Loredo

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A casi un mes del homicidio de Miguel Ángel Loredo Alvarado, de 30 años, durante una riña en un jaripeo en la comunidad de La Zapatilla, en Cerro de San Pedro, sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para conocer los avances de la investigación y exigir justicia.

Acompañados por su representante legal, Juan Francisco, familiares y amigos del joven se manifestaron pacíficamente en las inmediaciones de la Fiscalía, donde fueron recibidos por autoridades para dar seguimiento al caso ocurrido en septiembre, durante las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel.

El abogado señaló que su intervención se centra en el homicidio y en que el procedimiento avance conforme a derecho, a fin de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia para la familia. Añadió que el asunto jurídico presenta avances, aunque no precisó plazos para una eventual resolución.

Sobre la actuación de las autoridades municipales de Cerro de San Pedro, indicó que no tenía información sobre algún apoyo específico por parte del Ayuntamiento, pues su atención está enfocada en el seguimiento legal del asesinato.

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Por su parte, Luis Manuel Loredo, hermano de la víctima, señaló que la familia buscaba información directa sobre el estado de la investigación, pues hasta ese momento, no contaba con una notificación reciente que le permitiera conocer con precisión los avances.

Aunque consideró adecuado el trabajo realizado hasta ahora por la Fiscalía, reconoció que su valoración se basa en la información que les han proporcionado y que acudirían a la reunión para obtener mayores detalles sobre el proceso.