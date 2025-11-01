Se mantiene el diálogo para rehabilitacion de La Merced

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jesús Becerra, informó que se mantienen los trabajos de diagnóstico y diálogo con los locatarios del Mercado La Merced, para concretar un plan integral de rehabilitación del inmueble, aunque todavía no existe una fecha específica para el inicio de las obras.

El funcionario destacó que el objetivo, es mejorar tanto el interior como el entorno del mercado, uno de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad.

Becerra detalló que las acciones de intervención se dividirán entre las áreas a cargo de su dependencia y las que corresponderán a la Dirección de Obras Públicas. “En lo que respecta al interior del mercado, nosotros hemos trabajado en pintura al exterior y estamos por iniciar un remozamiento de toda la parte de arriba que ya presenta un desgaste”, explicó. Añadió que el Ayuntamiento busca mantener en condiciones óptimas el inmueble sin afectar las actividades diarias de los comerciantes ni la afluencia de compradores.

El director subrayó que el diálogo con la mesa directiva de la Unión de Locatarios ha sido constante y cordial, pues existe disposición por parte de los comerciantes para participar en las mejoras. “Tenemos una excelente relación con la mesa directiva del Mercado La Merced. Ellos están de apertura porque lo que quieren son mejoras a su mercado”, expresó. Según Becerra, las decisiones sobre infraestructura, tanto al interior como al exterior, se tomarán en consenso con los propios locatarios para asegurar que las obras respondan a sus necesidades.

Además de los trabajos de mantenimiento físico, la Unidad de Gestión ha atendido peticiones relacionadas con la seguridad y la iluminación del sitio.

El funcionario indicó que se han instalado reflectores en distintos puntos del mercado y su perímetro, con el propósito de inhibir actos delictivos y ofrecer mayor comodidad a visitantes y comerciantes. “Un lugar bien alumbrado inhibe las cuestiones de delincuencia o de crimen”, comentó.

Finalmente, Becerra reconoció que los locatarios han insistido en la importancia de mantener el mercado como un espacio funcional y atractivo para el público, solicitando atención constante a temas de estética, estructura y mantenimiento general. “Ellos están preocupados porque el mercado sea un lugar seguro, donde la ciudadanía pueda acudir y disfrutar sus compras y su estancia en él”, señaló.