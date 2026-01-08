logo pulso
Se mantiene operativo vial por desarrollo de obras

Por Leonel Mora

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
Se mantiene operativo vial por desarrollo de obras

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de su Guardia Civil Municipal, aplica un operativo permanente de administración del tráfico y seguridad vial en torno a las obras de un nuevo paso elevado en el cruce del Circuito Potosí Oriente y la carretera a Rioverde o bulevar Valle de los Fantasmas.

Respecto al cronograma de obras y posible fecha de finalización de los trabajos, el gobierno soledense remitió a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) para mayores informes al ser esta dependencia, la responsable directa del proyecto.

Soledad mantiene oficiales de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad en el área para reducir tiempos de espera y agilizar la circulación vehicular tanto local como de visitantes. Se difunden rutas alternas y desvíos temporales con la idea de reducir afectaciones al tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulan en el área, incluyendo peatones.

Agentes soledenses aplican cierres y bloqueos viales ya programados durante la madrugada, debido a las maniobras especializadas para la instalación de trabes que forman parte de la estructura del puente, trabajos que requieren condiciones controladas para salvaguardar tanto a las y los trabajadores como a la ciudadanía.

La Guardia Civil de este municipio se mantiene en coordinación con la Seduvop para informar oportunamente a la población sobre cualquier ajuste en la circulación, exhortando a las y los conductores a atender las indicaciones del personal vial y planear sus traslados con anticipación.

