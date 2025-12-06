Se monitoreará el aire que se respira en Pozos

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos analiza la posibilidad de integrarse a la red estatal de monitoreo de calidad del aire, a través de la instalación de una caseta especializada que permitiría medir de forma continua los niveles de contaminación atmosférica en la zona metropolitana.

La propuesta se planteó durante la reunión interinstitucional convocada por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), enfocada en reforzar la coordinación entre municipios para atender contingencias ambientales. Al encuentro asistieron representantes de Mexquitic de Carmona, Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí y Villa de Pozos.

Alejandro Leal Espinosa, director de Gestión Ambiental municipal, explicó que la integración a la red estatal permitiría obtener información más precisa sobre los contaminantes que se registran en el entorno urbano, particularmente durante la temporada invernal, cuando suelen incrementarse los episodios de mala calidad del aire.

Durante la sesión, la Segam presentó datos recientes sobre el comportamiento atmosférico en la zona metropolitana y destacó la necesidad de ampliar la cobertura con nuevas estaciones.

Leal Espinosa señaló que Villa de Pozos cumple con las condiciones técnicas para albergar una caseta, lo que fortalecería la vigilancia ambiental y facilitaría la toma de decisiones ante posibles contingencias.

Como parte del encuentro, la dependencia estatal también emitió recomendaciones a los municipios para mitigar riesgos durante el invierno: reforzar el control para evitar la quema de residuos, promover la disminución del uso de pirotecnia e intensificar la inspección en fuentes formales de emisión, como industrias y comercios.