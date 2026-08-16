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"Se nota en la capital agilización de trámites"

Por Rolando Morales

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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"Se nota en la capital agilización de trámites"
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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que la reciente reforma al Reglamento de Comercio ya comienza a reflejarse en una mayor formalización de negocios, particularmente por la reducción de trámites para obtener licencias de funcionamiento. Como muestra de ello, señaló que en menos de tres meses se han expedido más de mil 200 licencias, cifra que atribuyó a la agilización de los procesos municipales.

      Galindo explicó que los trámites relacionados con licencias de funcionamiento eran de los más complejos para los comerciantes, por lo que ambos procesos fueron modificados para hacerlos más ágiles, mientras que actualmente se trabaja en mejorar los procedimientos vinculados con Desarrollo Urbano. Estos rubros, dijo, representan algunos de los principales requisitos para que un establecimiento pueda operar de manera regular.

      Más allá de la cantidad de permisos expedidos, el alcalde destacó que el objetivo es que negocios que actualmente operan sin documentación se incorporen a la formalidad. Afirmó que el incremento en las licencias muestra que existe una respuesta positiva a las facilidades implementadas por el Ayuntamiento y que el proceso continuará para reducir las barreras que enfrentan quienes buscan regularizar o abrir un establecimiento.

      El edil también sostuvo que estas facilidades forman parte de una estrategia más amplia para atraer inversiones. Recordó que el Ayuntamiento ofrece incentivos fiscales para nuevas empresas, entre ellos reducciones de hasta 50 por ciento en derechos e impuestos municipales para determinadas instalaciones industriales, además de facilidades en licencias de construcción y funcionamiento.

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