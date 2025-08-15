logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

“Se paga por agua potable de El Realito”

No han enviado líquido limpio y constante en lo que va de 2025: alcalde EG

Por Samuel Moreno

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
“Se paga por agua potable de El Realito”

El alcalde Enrique Galindo Ceballos denunció que durante 2025 el acueducto “El Realito” ha suministrado agua contaminada y, en la mitad de los días del año, no ha enviado líquido constante y limpio a la capital potosina.

Explicó que recientemente, ante la detección de agua fuera de los parámetros establecidos por la norma oficial para consumo humano, la empresa operadora desvió el flujo antes de que ingresara a los tanques de distribución, evitando así su llegada a la red municipal.

“Es peor que si llegara, porque contaminada afecta los ductos, los aljibes, y obliga a la gente a tirar el agua y lavarlos, lo que implica gastos adicionales”, señaló el alcalde.

Galindo recordó que el Ayuntamiento capitalino compra al “Realito” agua ya potabilizada, por la cual se paga puntualmente cada mes, por lo que no corresponde a la autoridad municipal realizar ese proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No puede llegar agua contaminada ni turbia; el compromiso es que salga potable de la planta y así debe entregarse a la ciudadanía”, subrayó.

El presidente municipal informó que ya se han presentado quejas formales contra la empresa operadora, y reiteró que la población tiene derecho a recibir agua limpia, sin importar qué instancia sea responsable de su suministro.

El edil calificó la situación como “una dinámica muy compleja”, ya que la falta de agua por días prolongados se combina con la entrega de líquido en malas condiciones, generando un doble problema para las familias potosinas.

“Cuando llega contaminada, la gente no solo pierde ese recurso, sino que debe invertir tiempo y dinero en limpiar sus depósitos”, añadió el alcalde capitalino.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico
    Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico

    Gobierno de la Capital logra control del comercio informal en Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    El diálogo con Nuestro Centro y Canaco ha sido fundamental para mantener el orden en el comercio ambulante.

    Descarta MC cualquier alianza electoral de cara a 2027
    Descarta MC cualquier alianza electoral de cara a 2027

    Descarta MC cualquier alianza electoral de cara a 2027

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Patricia Mercado defendió el crecimiento de ese partido en los últimos años

    Cumple un mes fuga de aguas negras en San Andrés
    Cumple un mes fuga de aguas negras en San Andrés

    Cumple un mes fuga de aguas negras en San Andrés

    SLP

    Flor Martínez

    Vecinos exigen solución urgente al Interapas

    Zavala López niega acusaciones de corrupción
    Zavala López niega acusaciones de corrupción

    Zavala López niega acusaciones de corrupción

    SLP

    Samuel Moreno

    El regidor capitalino se dijo abierto a cualquier investigación de la Contraloría