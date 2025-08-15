“Se paga por agua potable de El Realito”

El alcalde Enrique Galindo Ceballos denunció que durante 2025 el acueducto “El Realito” ha suministrado agua contaminada y, en la mitad de los días del año, no ha enviado líquido constante y limpio a la capital potosina.

Explicó que recientemente, ante la detección de agua fuera de los parámetros establecidos por la norma oficial para consumo humano, la empresa operadora desvió el flujo antes de que ingresara a los tanques de distribución, evitando así su llegada a la red municipal.

“Es peor que si llegara, porque contaminada afecta los ductos, los aljibes, y obliga a la gente a tirar el agua y lavarlos, lo que implica gastos adicionales”, señaló el alcalde.

Galindo recordó que el Ayuntamiento capitalino compra al “Realito” agua ya potabilizada, por la cual se paga puntualmente cada mes, por lo que no corresponde a la autoridad municipal realizar ese proceso.

“No puede llegar agua contaminada ni turbia; el compromiso es que salga potable de la planta y así debe entregarse a la ciudadanía”, subrayó.

El presidente municipal informó que ya se han presentado quejas formales contra la empresa operadora, y reiteró que la población tiene derecho a recibir agua limpia, sin importar qué instancia sea responsable de su suministro.

El edil calificó la situación como “una dinámica muy compleja”, ya que la falta de agua por días prolongados se combina con la entrega de líquido en malas condiciones, generando un doble problema para las familias potosinas.

“Cuando llega contaminada, la gente no solo pierde ese recurso, sino que debe invertir tiempo y dinero en limpiar sus depósitos”, añadió el alcalde capitalino.