logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se rebelan los diputados del PT en SL

Los legisladores solicitarán a su líder nacional la partida de Gerardo Acosta

Por Samuel Moreno

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Se rebelan los diputados del PT en SL
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de San Luis Potosí desconoció a Gerardo Acosta Zavala como representante estatal del instituto político y anunció que buscará una reunión con la dirigencia nacional para exponer las diferencias surgidas luego de que el comisionado cuestionara la cercanía de los cuatro diputados petistas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      La coordinadora de la fracción, Leticia Vázquez Hernández, sostuvo que los legisladores ya fijaron una postura mediante un comunicado en el que cuestionan la actuación de Acosta Zavala y consideran que detrás de sus señalamientos existen intereses políticos personales. Ante ello, dijo, solicitaron audiencia con el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, para plantearle directamente el contexto que se vive en San Luis Potosí.

      Vázquez Hernández aseguró que los cuatro diputados no contemplan abandonar las filas del Partido del Trabajo, pese a las diferencias con el comisionado estatal.

      Afirmó que mantienen su pertenencia al instituto político y que su proyecto se encuentra vinculado con la Cuarta Transformación, por lo que descartó que las actuales inconformidades representen una ruptura con el partido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Respecto a los señalamientos sobre un respaldo prácticamente total a la agenda del PVEM, la legisladora reconoció que los diputados forman parte de un bloque junto con Morena y el Partido Verde, pero rechazó que esto signifique abandonar los principios o las siglas del PT. Señaló que los tres partidos mantienen objetivos comunes dentro de la Cuarta Transformación y que esa coordinación parlamentaria fue establecida desde el inicio de la Legislatura.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis
        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        Priego Rivera, nuevo titular de Educación y Cultura de la Arquidiócesis

        SLP

        Martín Rodríguez

        La designación fortalece la capacitación de religiosos y laicos en la arquidiócesis de San Luis Potosí.

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad
        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        Con acuerdo económico, recibiría Peñasco basura de Soledad

        SLP

        Rolando Morales

        Mendieta Rivera recordó que este tipo de convenios ya se han realizado en otros contextos y no representan una dificultad

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado
        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        Servicios Municipales celebra eventual protección del arbolado

        SLP

        Rolando Morales

        Una iniciativa establece adaptar la compensación por tala, según características de cada ejemplar

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón
        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        En SLP, esperan 90 pacientes una córnea y 75 un riñón

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Cetra acumula 115 trasplantes órganos en lo que va de 2026