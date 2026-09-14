Se recuerda a los Niños Héroes

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Autoridades militares conmemoraron el 179 aniversario de la gesta de los Niños Héroes en la Plaza del Ejército Mexicano del parque Tangamanga 2 en la capital potosina.

En la ceremonia, el jefe de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, llamó a los potosinos a conocer su propia historia, a entender los motivos de quienes defendieron la patria y lo siguen haciendo y a seguir el ejemplo de Juan Escutia, quien según cuenta la historia, se arrojó envuelto en la bandera nacional desde lo alto del Castillo de Chapultepec, cuando estaba a punto de ser invadido por soldados del ejército estadounidense, en la gesta heroica del 13 de septiembre de 1847.

El más joven de los cadetes fue Francisco Márquez, quien apenas contaba con 13 años de edad; Vicente Suárez tenía 17; Agustín Melgar, 18 años;

Fernando Montes de Oca, también de 18 años y el mayor era Juan de la Barrera con 19 años. Todos fallecieron durante la intervención militar.

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Se trata de los hombres más conocidos de la batalla recordada este domingo, a la que se habrían agregado los cadetes del Colegio Militar.

A nombre del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Deisy Maribel López Sierra, dijo que la gesta heroica llama a los mexicanos a recordar un episodio histórico de nuestra identidad, pero también a la reflexión sobre los valores que queremos transmitir a las nuevas generaciones.

Llamó a honrar el legado con respeto y profundo sentido histórico, porque recordar a los jóvenes cadetes y su defensa al Castillo de Chapultepec, de 1847, significa reconocer una memoria que se ha convertido en el símbolo de valor y de responsabilidad, lealtad y amor a México.