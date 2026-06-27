Se refuerza la vigilancia en SLP con operativos
Buscan mantener la seguridad en los planteles educativos, carreteras y parajes
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Una vez que concluyó este jueves el ciclo escolar 2025-2026 de educación básica, la Guardia Civil Estatal (GCE) mantendrá operativos de vigilancia en las cuatro regiones de la entidad, a fin de mantener la seguridad en planteles escolares, carreteras y parajes turísticos.
Así lo informó José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quien enfatizó que la operatividad se robustecerá con el apoyo de las autoridades federales
y municipales.
Expuso que los turistas locales, nacionales y extranjeros podrán visitar la región Huasteca con seguridad vial, pues los programas de intervención permitieron rehabilitar diversas rúas en malas condiciones.
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A la par de ello, subrayó que la GCE, a través de la División Caminos estará presente en los tramos carreteros donde no llega la cobertura de la Guardia Nacional (GN), en aras de prevenir cualquier accidente o conducta delictiva.
"Sumando inteligencia, con los policías capacitados formados en las academias y todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales y tecnológicas que se tienen. San Luis Potosí hoy más que nunca se ubica en un lugar privilegiado", concluyó.
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