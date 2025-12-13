Se registran en la entidad dos muertes por COVID-19

En lo que va del período estacional de influenza 2025, se acumulan dos personas fallecidas a causa de la Covid-19, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Describió que las víctimas corresponden a adultos mayores, un hombre y una mujer, quienes acudieron con sintomatología severa a un hospital, por lo cual, ya no fue posible intervenirlos a tiempo.

Advirtió que, en caso de presentar un cuadro grave por un padecimiento respiratorio, los pacientes deben recurrir de inmediato a recibir atención, a fin de que puedan obtener el tratamiento indicado.

Exhortó a los grupos vulnerables -adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas- acudir a su sistema de salud, en aras de completar sus esquemas de inmunización.

"Seguimos trabajando a través de los diferentes de módulos de vacunación que tenemos con el IMSS, ISSSTE, el IMSS-Bienestar y las diferentes jurisdicciones para continuar con la vacunación", concluyó la funcionaria.

El reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE), precisa que, en este lapso invernal San Luis Potosí reporta nueve casos de influenza y 524 de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Aunado a ello, hasta el momento el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza. No se han identificado resistencias virales a oseltamivir.