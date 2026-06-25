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Se une SLP a protesta nacional de AMOTAC

Pidieron la disposición de la Ley de Aguas Nacionales y reforzar la seguridad en carreteras federales

Por Flor Martínez

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Se une SLP a protesta nacional de AMOTAC
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      Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) en San Luis Potosí, se unieron a la protesta nacional que busca exigir al Gobierno Federal la atención de diversas peticiones, entre estas que se eliminen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y se refuerce la seguridad en carreteras federales.

      Raúl Torres Mendoza, Consejero Nacional de AMOTAC subrayó que este miércoles dirigentes nacionales sostuvieron una reunión con autoridades federales, entre ellos Omar García Harfuch de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en busca de acuerdos que permitan atender su pliego petitorio; sin embargo, hasta el momento no se han concretado acuerdos favorables, ya que previamente se han sostenido otros encuentros.

      En el caso de la organización en la entidad, enfatizaron que la movilización no buscó generar afectaciones en las vialidades, ya que la caravana de unidades se realizaría de forma pacífica hasta llegar a la Zona Industrial.

      Indicó Torres Mendoza que la principal preocupación del sector transportista es la criminalización de la Ley de Aguas Nacionales, que viene marcada en el artículo 123 bis, el cual contempla sanciones para quienes transporten agua presuntamente extraída de manera irregular.

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      Reprochó que existan sanciones a los operadores cuando únicamente ellos se encargan de transportar el líquido vital ante una necesidad que existe a nivel nacional y local por la falta de acciones concretas por parte de los gobiernos para dotar a las familias de este recurso.

      Destacó que los operadores de pipas no comercializan el agua, sino que cobran únicamente por el servicio de traslado.

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