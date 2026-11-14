Atrapan a hampones que entraron a San Luis desde Zacatecas

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En un retén de la Guardia Civil Estatal, ubicado en la carretera 62, en los límites con Zacatecas, dos presuntos delincuentes originarios de ese estado fueron capturados por los agentes policiales con diversas dosis de drogas y siete teléfonos celulares.

De acuerdo a los hechos, los individuos viajaban a bordo de una camioneta tipo pick up, color blanco y de doble cabina. Circulaban por la carretera 62 procedentes de San Tiburcio, Zacatecas, y al ingresar a territorio potosino rumbo a Vanegas, pasaron por el retén donde fueron detectados por los agentes estatales.

En la revisión, los policías les encontraron dosis de cristal y cocaína y en una bolsa tipo mariconera traían los siete aparatos telefónicos; dijeron llamarse Rosendo "N" de 37 años de edad y Argenis "N", de 43 años, ambos originarios de Zacatecas.

Los individuos fueron detenidos y con todos los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y que se les defina su situación legal por delitos contra la salud.

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DESMIENTEN ASALTO A TURISTAS

En relación con la seguridad de esta vía, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, SPC Jesús Juárez Hernández, desmintió las versiones difundidas sobre un supuesto asalto a turistas originarios de Sonora, y confirmó que se reforzó la vigilancia con más personal en la carretera 62 y brechas aledañas, sin que se hayan registrado nuevos hechos delictivos y con resultados tanto en Matehuala como en la zona limítrofe.

Indicó que la GCE mantiene los dispositivos de seguridad en carreteras y puntos estratégicos del Altiplano para combatir la distribución de drogas, prevenir actividades delictivas y fortalecer la seguridad de quienes transitan por esta región.