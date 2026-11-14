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Dan revés al Gobierno por controversia de la Zona Ind.

La SCJN falla a favor del municipio contra el cambio de uso de suelo

Por Rolando Morales

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Dan revés al Gobierno por controversia de la Zona Ind.
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      El síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, informó que el proyecto presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional promovida por el municipio, contra el cambio de uso de suelo de la Zona Industrial, contempla una resolución favorable a los intereses municipales, aunque aclaró que todavía falta la determinación del pleno.

      Proyecto de la SCJN y facultades municipales

      El funcionario señaló que el proyecto reconoce los argumentos jurídicos del Ayuntamiento y respalda sus facultades constitucionales en materia de ordenamiento territorial.

      Salgado Delgadillo explicó que, de confirmarse el sentido del proyecto, se mantendría la facultad exclusiva del Ayuntamiento, para autorizar los usos de suelo y expedir licencias de funcionamiento dentro de su demarcación, atribuciones que sostuvo, no pueden ser asumidas por otros entes mediante un decreto como el aprobado por el Congreso del Estado.

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      Reacciones y críticas al Congreso del Estado

      Aunque evitó adelantar una resolución definitiva o confrontarse directamente con el Congreso, el síndico consideró que el proyecto representa un nuevo revés para el Poder Legislativo. "El máximo tribunal del país nos da la razón y pues vuelven a enmendarle la plana al Congreso del Estado", expresó. Incluso, lanzó una crítica a los diputados al señalar que deberían "ponerse a legislar en lugar de andar agarrando banderas partidistas".

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