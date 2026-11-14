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Seguridad

Mujer es ultimada a tiros durante un ataque en Ébano

Al parecer los maleantes se equivocaron, ya que irían por otro hombre

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Mujer es ultimada a tiros durante un ataque en Ébano
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      ÉBANO.- Una mujer perdió la vida durante un ataque armado presuntamente dirigido contra Romel "N", quien estuvo preso por el asesinato del expresidente municipal Crispín Ordaz.

      La víctima fue identificada como Elena "N", de 47 años de edad, quien era esposa de uno de los escoltas de Romel, conocido también como "El Chaparrito", empresario y político local.

      El pasado jueves por la noche, Romel y sus escoltas se encontraban cenando en la taquería El Taconazo, ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Obrera del municipio de Ébano.

      De pronto, llegaron varios vehículos de los que descendieron civiles armados, quienes presuntamente dispararon contra Romel, pero éste logró ponerse a salvo. Elena fue alcanzada por los proyectiles y perdió la vida al instante.

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      Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga y, aunque se desplegó un operativo en la zona, no fueron localizados.

      ANTECEDENTES

      Romel "N" fue detenido en marzo de 2023 como presunto responsable del asesinato de Crispín Ordaz Trujillo, expresidente municipal de Ébano y padre del actual alcalde, Guadalupe Ordaz Cruz.

      Hace apenas unos meses, Romel recuperó su libertad y, según versiones extraoficiales, habría quedado absuelto de los cargos. 

      Posteriormente, retomó sus actividades políticas con miras al próximo proceso electoral.

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