Mujer es ultimada a tiros durante un ataque en Ébano
Al parecer los maleantes se equivocaron, ya que irían por otro hombre
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
ÉBANO.- Una mujer perdió la vida durante un ataque armado presuntamente dirigido contra Romel "N", quien estuvo preso por el asesinato del expresidente municipal Crispín Ordaz.
La víctima fue identificada como Elena "N", de 47 años de edad, quien era esposa de uno de los escoltas de Romel, conocido también como "El Chaparrito", empresario y político local.
El pasado jueves por la noche, Romel y sus escoltas se encontraban cenando en la taquería El Taconazo, ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Obrera del municipio de Ébano.
De pronto, llegaron varios vehículos de los que descendieron civiles armados, quienes presuntamente dispararon contra Romel, pero éste logró ponerse a salvo. Elena fue alcanzada por los proyectiles y perdió la vida al instante.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga y, aunque se desplegó un operativo en la zona, no fueron localizados.
ANTECEDENTES
Romel "N" fue detenido en marzo de 2023 como presunto responsable del asesinato de Crispín Ordaz Trujillo, expresidente municipal de Ébano y padre del actual alcalde, Guadalupe Ordaz Cruz.
Hace apenas unos meses, Romel recuperó su libertad y, según versiones extraoficiales, habría quedado absuelto de los cargos.
Posteriormente, retomó sus actividades políticas con miras al próximo proceso electoral.
no te pierdas estas noticias
Vuelca tractocamión con chatarra en la carretera 80
Redacción
El conductor abandonó el vehículo, lo que permitió que pobladores realizaran actos de rapiña
Caen seis presuntos delincuentes foráneos en el Altiplano
Pulso Online
La captura fue en distintos hechos y se informó que los sujetos son originarios de Tamaulipas y Zacatecas
Acusada de matar a su "roomie" es detenida en Valles
Pulso Online
La víctima desapareció en mayo y fue localizada sin vida en el ejido La Pitahaya, cerca de Ciudad Valles.