Candidatura de "Reyitos" no es orgullo para PVEM
Exigirán documentos oficiales para respaldar registros por autoadscripción de género
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La candidatura de José Reyes Martínez Rojas, conocida como "Reyitos", a la alcaldía de Venado en 2024 no es motivo de orgullo para el Partido Verde (PVEM), reconoció su dirigente estatal, Ignacio Segura Morquecho, luego de que la postulación mediante la autoadscripción como mujer desatara cuestionamientos sobre el cumplimiento de la paridad de género.
Ceepac aprueba nuevos lineamientos para candidaturas
El caso quedó como antecedente de los nuevos lineamientos aprobados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para 2027, que impedirán contabilizar las candidaturas de personas trans y no binarias como postulaciones de mujeres. También exigirán documentos oficiales para respaldar los registros mediante autoadscripción de género.
Reacciones del Partido Verde y medidas para certificar registros
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Segura Morquecho mencionó que estos requisitos hacían falta para dar certeza a los procesos de registro.
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