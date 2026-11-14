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Trasladan a Gabito Ballesteros a la FGR tras suspensión de show

Interpretó dos canciones que hacen apología del delito en Querétaro

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 11:48 a.m.
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Trasladan a Gabito Ballesteros a la FGR tras suspensión de show
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      El concierto de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 fue suspendido, luego de que el cantante interpretara dos canciones que no estaban incluidas en el repertorio previamente autorizado por las autoridades, por considerar que hacen apología del delito.

      De acuerdo con el Comité Organizador, antes de su presentación el artista entregó una lista de canciones que fue revisada y autorizada. En ella se excluyeron expresamente los temas que contravienen las disposiciones vigentes en Querétaro sobre la promoción de la violencia y el crimen organizado en espectáculos públicos.

      Sin embargo, durante la presentación interpretó una primera canción no autorizada, por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino para detener la actuación y recordarle el compromiso adquirido.

      El cantante regresó al escenario, pero interpretó un segundo tema, identificado como "AMG", por lo que las autoridades ordenaron la suspensión definitiva del concierto.

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      Después de que se interrumpiera el sonido, Ballesteros subió a su camioneta y permaneció en el vehículo sin descender para dialogar con las autoridades. Posteriormente, bajo un operativo de la Policía Estatal, se solicitó una grúa para trasladar la unidad, con el artista a bordo, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en avenida Estadio, al sur de la capital queretana.

      Hasta las primeras horas de este sábado, el cantante continuaba en dichas instalaciones, mientras se esperaba que el Ministerio Público Federal determinara si procedía formalmente su puesta a disposición.

      Su equipo de trabajo permanecía en las inmediaciones de la Fiscalía. Durante el traslado, el artista realizó diversas transmisiones en vivo a través de sus redes sociales.

      La organización de la Feria informó que en Querétaro está prohibida la interpretación de música que haga apología del delito en espectáculos públicos. Las disposiciones contemplan la suspensión inmediata de eventos, multas de hasta 10 mil UMAs y posibles restricciones para artistas reincidentes.

      El Comité Organizador sostuvo que la suspensión no representa una medida contra un género musical o un artista en particular, sino una acción para hacer cumplir la normatividad y mantener el carácter familiar del evento.

      La Feria Internacional Ganadera continuará con su programación del 12 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor.

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