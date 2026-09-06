En espera, 45 proyectos de inversión: Sedeco

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San Luis Potosí dará seguimiento, en coordinación con la Secretaría de Economía federal, a 45 proyectos de empresas que han registrado su intención de invertir en la entidad, informó Mario García Valdés, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El funcionario aclaró que se trata de proyectos que todavía no representan inversiones concretadas, sino intenciones formalmente registradas en la plataforma de la Secretaría de Economía federal. Señaló que la dependencia estatal mantendrá la vinculación con autoridades federales para conocer el avance de cada uno.

García Valdés también reconoció preocupación por la tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, al considerar que el distanciamiento entre ambos países puede tener repercusiones en el tratado comercial que comparten con México.

Aunque existen posturas que ven una oportunidad para que Estados Unidos concentre mayor atención en México, también existe el riesgo de que se busque modificar las condiciones actuales del acuerdo, concluyó el secretario de Desarrollo Económico.

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