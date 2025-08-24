Sefin y UASLP deben dialogar ante conflicto económico: Guajardo

El diputado Rubén Guajardo Barrera, explicó que el Congreso del Estado, no puede exhortar al Gobierno Estatal a entregar los recursos pendientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pues, subrayó, “la ley se debe cumplir”.

En entrevista, Guajardo Barrera señaló, que es importante que la universidad cuente con los recursos necesarios para operar adecuadamente, pero aclaró que la dispersión de fondos sigue un proceso específico. “Todo recurso viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se deposita a la Secretaría de Finanzas y de ahí se hace la dispersión. Es lo mismo que los ramos a los ayuntamientos, como el ramo 33”, dijo.

El legislador agregó que esta estructura, busca mantener el orden en la administración del dinero público y garantizar que tanto los recursos estatales como federales sean auditables y se gasten de manera correcta. “Tiene que haber un orden y tienen que establecer, cuáles son los procesos para que se lleven las auditorías y que se compruebe que se están gastando de una forma correcta”, dijo.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que los recursos federales se entreguen directamente a la universidad, declaró que: “No hay forma”. Según explicó, cualquier intento de modificar el proceso podría generar desorganización y conflictos financieros.

Finalmente, consideró que la mejor solución, es fortalecer la comunicación entre la UASLP y la Secretaría de Finanzas.