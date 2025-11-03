logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Segam multa a 19 municipios de SL por rellenos inadecuados

Las multas van de 2 a 6 millones de pesos: Mendoza

Por Rubén Pacheco

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Segam multa a 19 municipios de SL por rellenos inadecuados

Desde 2019 a la actualidad, se acumulan 19 multas millonarias impuestas a ayuntamientos del estado de San Luis Potosí por inadecuado manejo de rellenos sanitarios, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Externó que las medidas sancionadoras varían según las irregularidades detectadas al momento de la inspección ecológica de los complejos, por lo cual, existen de 2, 4 y hasta 6 millones de pesos.

Explicó que luego de desahogar la visita a los sitios de manejo de residuos, la Segam remite la imposición de la multa a la Secretaría de Finanzas (Sefin), instancia encargada de proceder con el cobro.

Añadió que desde que asumió la titularidad de la Segam, registra una sanción económica por 4 millones 200 mil de pesos al Ayuntamiento de Venado -gobernado por la alcaldesa José Reyes “Reyitos” Martínez Rojas-, en razón del incumplimiento de las normas ambientales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Él lo que está haciendo, es remediando y bueno, después en caso de que remedie, deje bien conforme a la norma, entonces le podemos conmutar la multa, pero por lo pronto nosotros multamos”, remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apoya el Verde a Ruth González para el 2027
Apoya el Verde a Ruth González para el 2027

Apoya el Verde a Ruth González para el 2027

SLP

Ana Paula Vázquez

Cierre de año complicado para el sector automotriz
Cierre de año complicado para el sector automotriz

Cierre de año complicado para el sector automotriz

SLP

Samuel Moreno

Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico
Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico

Intensifican mantenimiento en calles del Centro Histórico

SLP

Samuel Moreno

Ignoró la UASLP protocolo contra violencia de SEGE
Ignoró la UASLP protocolo contra violencia de SEGE

Ignoró la UASLP protocolo contra violencia de SEGE

SLP

Rubén Pacheco

Señala titular que ofrecen asesoría y apoyo a estudiantes