Segam multa a 19 municipios de SL por rellenos inadecuados

Desde 2019 a la actualidad, se acumulan 19 multas millonarias impuestas a ayuntamientos del estado de San Luis Potosí por inadecuado manejo de rellenos sanitarios, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Externó que las medidas sancionadoras varían según las irregularidades detectadas al momento de la inspección ecológica de los complejos, por lo cual, existen de 2, 4 y hasta 6 millones de pesos.

Explicó que luego de desahogar la visita a los sitios de manejo de residuos, la Segam remite la imposición de la multa a la Secretaría de Finanzas (Sefin), instancia encargada de proceder con el cobro.

Añadió que desde que asumió la titularidad de la Segam, registra una sanción económica por 4 millones 200 mil de pesos al Ayuntamiento de Venado -gobernado por la alcaldesa José Reyes “Reyitos” Martínez Rojas-, en razón del incumplimiento de las normas ambientales.

“Él lo que está haciendo, es remediando y bueno, después en caso de que remedie, deje bien conforme a la norma, entonces le podemos conmutar la multa, pero por lo pronto nosotros multamos”, remató.