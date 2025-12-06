logo pulso
SEGE: habrá vigilancia en escuelas por las vacaciones

Por Rubén Pacheco

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
SEGE: habrá vigilancia en escuelas por las vacaciones

Al igual que en años anteriores, cuando inicie el período vacacional se aplicará el protocolo de seguridad en los planteles educativos del estado, consistente en que computadoras y otros artículos de valor sean resguardados por los padres de familia.

Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), quien expuso que se instruyó a los directivos ponerse de acuerdo con los padres, madres y tutores para retirar los objetos de valor.

Explicó que las y los directores organizarán las guardias de vigilancia correspondientes y entablarán comunicación directa con los cuerpos de seguridad pública, a través de los Comités de Participación Escolar.

“Afortunadamente desde hace dos años que tenemos estos protocolos, hemos mandado señales muy claras a las personas que se dedican a esto, de que no hay cosas de valor”, exteriorizó.

Matizó que el resguardo es una regla establecida para las escuelas públicas de educación básica, pues las instituciones particulares cuentan con sus propios esquemas de actuación, lo mismos que los niveles de educación media superior y superior.

“Estamos preparando los protocolos para estar al pendiente de las instituciones. Son prácticamente casi 18 días los que van a estar desocupados los centros educativos y es importante para nosotros resguardar todos los bienes”, concluyó.

