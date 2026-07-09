Video | Pemex sigue sin informar de planes en la Huasteca: JGTS
Municipios de Tanlajás, Tamuín, Matlapa y Tampamolón expresaron su rechazo al "fracking", señaló
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Hasta este miércoles, Petróleos Mexicanos (Pemex) no se ha comunicado formalmente con el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí, respecto de las solicitudes de uso de explosivos para la exploración en la Huasteca, reveló J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
Confirmó que ya sostuvo interlocución con la mayoría de las presidencias municipales de la Huasteca, donde Pemex pretende intervenir, sin embargo, no existe claridad en la explotación de hidrocarburos en territorio potosino.
"La paraestatal no ha tenido ningún tipo de comunicación con algún funcionario del estado, por lo menos no hasta el día de ayer", exteriorizó el funcionario estatal.
Estimó que los ayuntamientos donde la empresa paraestatal requirió autorizaciones podrían seguir el mismo sentido del cabildo de Tanlajás, cuyo cuerpo edilicio rechazó el ingreso de cualquier trámite proclive a la práctica del "fracking".
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Sentenció que la totalidad de las municipalidades relacionadas mantiene una postura de rechazo, porque no existe un posicionamiento diferente, es decir, todas las posturas buscan el respeto de la flora, la fauna y los pueblos originarios.
"Tuvimos la visita del alcalde de Tamuín y bueno, pues la postura es similar a lo que mencionas con el municipio de Tanlajás, pero también en Matlapa han expresado el rechazo, lo mismo que en Tampamolón, y bueno, de pronto no hay una postura distinta", remató.
Prohíbe Tanlajás exploración petrolera con explosivos o "fracking"
Esto, mediante un acuerdo de Cabildo que rechaza dar cualquier autorización
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