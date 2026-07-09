Llueven reclamos y peticiones a Comisión para Periodistas

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Con reclamos por la falta de resultados en favor del gremio y exigencias para garantizar seguridad social, protección y justicia ante agresiones, arrancó la Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado.

Durante la primera reunión, comunicadores calificaron al nuevo órgano como una comisión "reactiva", al señalar que fue creada a petición del propio gremio y no por iniciativa del Poder Legislativo, además de advertir que no debe convertirse en una instancia de simulación ni limitarse a recibir quejas sin generar resultados.

El periodista Pepe Alemán sostuvo que la comisión refleja la falta de voluntad para atender de manera anticipada las problemáticas que enfrenta el sector y pidió que el Congreso pase de las reuniones a las acciones.

Entre sus propuestas planteó condicionar la asignación de contratos de publicidad oficial a que las empresas periodísticas acrediten brindar seguridad social y prestaciones a sus trabajadores, al considerar incongruente que reciban recursos públicos mientras mantienen a reporteros sin derechos laborales.

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Asimismo, propuso crear un fideicomiso con recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos para respaldar a periodistas que enfrenten enfermedades, gastos médicos o carezcan de seguro de vida.

Durante la reunión, los periodistas también exigieron avances en las investigaciones por agresiones y homicidios contra comunicadores, la designación de un enlace especializado en la Fiscalía General del Estado para atender sus denuncias y la emisión de exhortos dirigidos a partidos políticos para prevenir agresiones contra la prensa durante el proceso electoral de 2027.

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Además, solicitaron que la comisión establezca una ruta de trabajo con objetivos y fechas definidas para evitar que las reuniones se conviertan únicamente en espacios de diálogo sin resultados.

Por su parte, el periodista Ignacio Acosta denunció que el Mecanismo Estatal de Protección no respondió a la solicitud de medidas precautorias que presentó tras denunciar presuntas intimidaciones por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, por lo que pidió al Congreso exhortar a esa instancia a cumplir con sus funciones.

También propuso abrir al gremio las reuniones del mecanismo para transparentar e incorporar al análisis legislativo el uso indebido de la Inteligencia Artificial y sus implicaciones para el ejercicio periodístico.

En respuesta a los planteamientos, la diputada Sara Rocha Medina anunció que presentará una iniciativa para garantizar seguridad social y derechos laborales a periodistas, además de promover un exhorto para que las empresas de comunicación inscriban a sus trabajadores al sistema de seguridad social.

A su vez, la presidenta de la comisión, Dolores Robles Chairez, precisó que sus atribuciones se limitan a impulsar reformas y emitir exhortos, no a resolver directamente los casos planteados por el gremio.