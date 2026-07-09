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Socavón en San Sebastián será intervenido tras análisis técnico

Becerra Rodríguez, señaló que se realizó una inspección en la zona para valorar las condiciones del colapso

Por Samuel Moreno

Julio 09, 2026 12:43 p.m.
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Socavón en San Sebastián será intervenido tras análisis técnico
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      El socavón registrado en el barrio de San Sebastián ya es evaluado por autoridades municipales y será intervenido una vez que concluya el análisis técnico para determinar la magnitud del daño, informó el titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra Rodríguez.

      El funcionario explicó que el Ayuntamiento ya tiene conocimiento del hundimiento y precisó que personal de la Dirección de Obras Públicas, en coordinación con la UGCH, realizó una inspección en la calle de Morelos para valorar las condiciones del colapso y definir la intervención correspondiente.

      Becerra Rodríguez señaló que, en el caso de los socavones o colapsos de drenaje registrados dentro del Centro Histórico, la mayoría ya han sido atendidos, pues las acciones se priorizan de acuerdo con el nivel de riesgo que representa cada caso para la población y la movilidad.

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      Respecto al hundimiento en San Sebastián, indicó que se trata de una situación que requiere atención inmediata, por lo que las dependencias municipales trabajan en la evaluación técnica para determinar la solución más adecuada y ejecutar las obras necesarias a la brevedad.

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      El titular de la UGCH agregó que, por el momento, no se tienen detectados otros socavones de gravedad en el Centro Histórico distintos a los que ya han sido reportados, aunque aseguró que el monitoreo de la infraestructura urbana se mantiene de forma permanente para atender cualquier eventualidad.

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