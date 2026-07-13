Señalan pésimas condiciones la calle Francisco I. Madero

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Habitantes de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Mártires de la Revolución, volvieron a denunciar las condiciones en las que se encuentra esta vialidad luego de las recientes lluvias, al señalar que los problemas de deterioro, encharcamientos y una fuga de agua potable continúan sin ser atendidos de manera integral.

Los vecinos recordaron que desde hace varios meses han solicitado la rehabilitación total de la calle debido a su importancia para la movilidad de la zona. Incluso, señalaron que anteriormente ya habían reportado una fuga de agua que persiste y que actualmente se confunde con los charcos generados por las precipitaciones, por lo que a simple vista resulta difícil identificarla.

De acuerdo con testimonios de residentes, el agua brota de manera constante en algunos puntos de la vialidad, situación que además de representar un desperdicio del recurso contribuye al deterioro del pavimento. A través de fotografías y videos, los habitantes documentaron nuevamente la problemática para insistir en la necesidad de una intervención por parte de las autoridades.

La calle Francisco I. Madero conecta distintos sectores habitacionales y funciona como una vía estratégica al comunicar la avenida de Las Torres con López Mateos. Además, es utilizada diariamente por estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria y otros niveles educativos, así como por usuarios del transporte público, particularmente de la ruta 6.

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