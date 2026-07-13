logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Señalan pésimas condiciones la calle Francisco I. Madero

Por Rolando Morales

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Habitantes de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Mártires de la Revolución, volvieron a denunciar las condiciones en las que se encuentra esta vialidad luego de las recientes lluvias, al señalar que los problemas de deterioro, encharcamientos y una fuga de agua potable continúan sin ser atendidos de manera integral.

      Los vecinos recordaron que desde hace varios meses han solicitado la rehabilitación total de la calle debido a su importancia para la movilidad de la zona. Incluso, señalaron que anteriormente ya habían reportado una fuga de agua que persiste y que actualmente se confunde con los charcos generados por las precipitaciones, por lo que a simple vista resulta difícil identificarla.

      De acuerdo con testimonios de residentes, el agua brota de manera constante en algunos puntos de la vialidad, situación que además de representar un desperdicio del recurso contribuye al deterioro del pavimento. A través de fotografías y videos, los habitantes documentaron nuevamente la problemática para insistir en la necesidad de una intervención por parte de las autoridades.

      La calle Francisco I. Madero conecta distintos sectores habitacionales y funciona como una vía estratégica al comunicar la avenida de Las Torres con López Mateos. Además, es utilizada diariamente por estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria y otros niveles educativos, así como por usuarios del transporte público, particularmente de la ruta 6.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX
        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        SLP

        El Universal

        Usuarios impulsan petición para cancelar

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos
        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Varias facultades y campus de la UASLP ofrecen espacios disponibles para aspirantes en proceso de reacomodo.

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades
        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades estatales invitan a ciudadanos a reportar problemas en transporte para fortalecer comunicación y atención

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos
        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Ambas senadoras reportaron ingresos netos y cuentas bancarias sin detallar saldos.