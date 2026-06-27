Separan de su cargo a síndico de Vanegas

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Una cuenta bancaria congelada que mantiene limitada la recaudación del Ayuntamiento y la falta de atención a laudos laborales, motivaron la solicitud de separación del síndico de Vanegas, José Héctor Coronado Reyna, aseguró el alcalde Gerónimo García Ruiz. El edil atribuyó esas presuntas omisiones al funcionario y afirmó que será el Congreso del Estado, el que defina su permanencia en el cargo.

De acuerdo con el presidente municipal, el síndico no realizó las gestiones necesarias para liberar una cuenta bancaria que permanece congelada, situación que ha impedido al Ayuntamiento recaudar recursos. Además, aseguró que dejó sin atender en tiempo y forma diversos laudos laborales heredados de administraciones anteriores, los cuales, afirmó, pudieron resolverse con aproximadamente 600 mil pesos.

García Ruiz señaló que el Cabildo acordó remitir el caso al Congreso del Estado luego de que Coronado Reyna rechazara firmar una licencia para que pudiera asumir funciones su suplente. Insistió en que el Ayuntamiento no tiene facultades para destituir al síndico y que únicamente siguió el procedimiento correspondiente para que sea el Poder Legislativo quien determine lo conducente.

"Fueron detallitos que se tomó en cabildo, que no estaba cumpliendo con sus funciones y prácticamente le pega al municipio, de por sí el municipio carece de muchas cosas y con estas ayudas nos perjudica más, entonces se habló con él y esto y lo otro, él no aceptó firmar su renuncia, su licencia para meter al suplente, entonces pues por eso fue que se tomó lo de cabildo, pero ahorita lo están revisando en el Congreso y ellos son los que van a decidir qué prosigue (...) Si el Congreso dice que hay que reinstalarlo, no tengo ningún problema; lo único que pedimos es que se haga el trabajo por el municipio", expresó al tiempo en que rechazó que el conflicto tenga un origen político o responda a diferencias personales.

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Las declaraciones de García Ruiz se dan luego de que José Héctor Coronado Reyna denunciara que el Cabildo de Vanegas actuó fuera de sus atribuciones al aprobar su separación sin un procedimiento previo ni garantizarle el derecho de audiencia. El síndico también aseguró que, tras la sesión, fue impedido de ingresar a su oficina debido al cambio de cerraduras y anunció que promoverá recursos legales para impugnar la decisión y las acciones posteriores, mientras el Congreso del Estado resuelve el conflicto.