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Será obligatoria la licencia para operar en el sector turístico

Personas dedicadas al ramo además deberán estar inscritas en un padrón

Por Samuel Moreno

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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Será obligatoria la licencia para operar en el sector turístico
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      Los establecimientos y personas que ofrezcan servicios turísticos en Villa de Pozos, deberán contar obligatoriamente con licencia municipal de funcionamiento para poder operar, además de registrarse en un padrón municipal, como parte del nuevo Reglamento de Turismo publicado en el Periódico Oficial del Estado, con el que el ayuntamiento, busca ordenar la actividad y dar mayor certeza a visitantes y prestadores de servicios. 

      La nueva normativa impactará a hoteles, moteles, restaurantes, cafeterías, bares, agencias de viajes, organizadores de eventos, arrendadores de hospedaje temporal, balnearios y demás negocios vinculados con el turismo, ya que deberán cumplir con una serie de obligaciones para continuar prestando sus servicios dentro del municipio. 

      Entre las disposiciones destaca que los establecimientos estarán obligados a mostrar de forma visible sus precios y tarifas, respetar las promociones ofrecidas y abstenerse de cobrar propinas de manera obligatoria. Incluso, el reglamento establece que deberá informarse expresamente a los clientes que las propinas son voluntarias, además de fijar mecanismos para presentar quejas ante la autoridad correspondiente. 

      Asimismo, el Ayuntamiento creará un Padrón Municipal de Prestadores de Servicios Turísticos para concentrar la información de quienes operan en el sector, mientras que un Consejo Municipal de Turismo será el encargado de proponer estrategias para impulsar el desarrollo turístico y fortalecer la promoción de Villa de Pozos. 

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      Como parte de la implementación del reglamento, la Dirección de Turismo dispondrá de 180 días hábiles para elaborar el inventario turístico del municipio y de 60 días hábiles para instalar el Consejo Municipal de Turismo, instrumentos con los que se pretende consolidar la actividad como un motor de desarrollo económico para la demarcación.

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