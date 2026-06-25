Serrano rechaza trueque planteado por Morena

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"Ningún partido puede limitar el derecho de una persona a competir cuando la ley no lo prohíbe", sostuvo el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, al referirse a la posibilidad de que la senadora Ruth González Silva participe en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

El posicionamiento surge luego de que la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, señalara que si el Partido Verde postula a un perfil distinto al de la senadora, su partido podría encabezar una eventual coalición junto con el PVEM y el Partido del Trabajo. En ese contexto, Serrano insistió en que actualmente no existe ningún impedimento legal para que cualquier persona interesada pueda registrarse y participar en un proceso electoral.

El diputado defendió además la trayectoria política de González Silva y afirmó que ha construido su crecimiento personal y profesional por mérito propio. Señaló que no corresponde limitar derechos políticos bajo argumentos distintos a los establecidos en la legislación y reiteró que la Constitución permite actualmente el registro de aspirantes que cumplan con los requisitos legales.